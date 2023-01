Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft op het World Economic Forum (WEF) in Davos samengezeten met toplui van Microsoft en Philips rond samenwerking met het Vlaams datanutsbedrijf.

De contacten met beide bedrijven werden vorig jaar al gelegd, eveneens op Davos, nu zouden beide ondernemingen concrete toepassingen willen lanceren. 'Ons project neemt hiermee een vliegende start, nu twee reuzen meedoen', verklaarde de Vlaamse minister-president.

Het Vlaams datanutsbedrijf werd vorig jaar opgericht, met de bedoeling om de gegevens die burgers en bedrijven aan internetgiganten toevertrouwen beter te beschermen. Later dit voorjaar krijgt het project een nieuwe merknaam. 'Het gaat niet om een bedrijf dat alleen voor de Vlaamse overheid werkt, maar om een bedrijf opgericht door ons, voor alle Vlamingen, met de bedoeling om vertrouwen te creëren en nieuwe toepassingen mogelijk te maken', klonk het dinsdag.

Jambon wees op de paradox die er nu bestaat in een wereld die alsmaar digitaler wordt. 'Langs de ene kant is de nood aan data groter dan ooit, maar aan de andere kant aarzelen steeds meer mensen om hun persoonlijke gegevens te grabbel te gooien'. Het Vlaamse datanutsbedrijf wil net zoals voor elektriciteit of water de nodige, veilige infrastructuur creëren, die de burger vertrouwen en controle schenkt, klonk het. Concreet gaat het bijvoorbeeld over 'personal en smart data space', inclusief datakluizen en wallets. Vlaanderen vervult hiermee een pioniersrol wereldwijd, meent Jambon.

Dinsdag werd aangekondigd dat zowel softwarebedrijf Microsoft als elektronicabedrijf Philips wil samenwerken met het Vlaams datanutsbedrijf. De samenwerking met Microsoft maakt deel uit van het Digital AmBEtion-investeringsplan van de Amerikanen. In het kader van dat plan zal het bedrijf drie datacenters bouwen in ons land. 'Dat zorgt voor geavanceerde security- en cloudoplossingen, zorgt ervoor dat klanten sneller toegang hebben tot hun data en zorgt ervoor dat deze data lokaal worden opgeslagen en verwerkt', aldus Microsoft in een persbericht. Philips van zijn kant wil de data gebruiken om zijn oplossingen (het bedrijf concentreert zich meer en meer op gezondheidstoepassingen, red.) beter te maken, verklaarde Edwin Paalvast, de verantwoordelijke voor internationale relaties bij het Nederlandse elektronicabedrijf. Mensen zullen zelf kunnen kiezen welke data ze delen, bijvoorbeeld over een zeldzame aandoening of de gegevens van hun wearables. Aan de andere kant kan Philips de data gebruiken om aandoeningen sneller te detecteren, zoals een hartaanval, of zelfs oplossingen aan te reiken, zoals de locatie van een defibrillator (AED). Mensen die zorg nodig hebben, zullen beter vanop afstand kunnen opgevolgd worden.

'Mensen willen die info misschien wel delen met gezondheidsspecialisten, maar niet met hun werkgever of verzekeraar. Vandaar het belang om zelf de controle over zijn data te behouden', merkte de woordvoerder van Jambon op. De minister-president wees erop dat het Vlaams datanutsbedrijf ook open staat voor andere overheden, bijvoorbeeld lokale besturen, de Waalse én de federale overheid. 'Ik hoop dat het federaal niveau niet opnieuw het warm water zal willen uitvinden. Ze zouden ons initiatief moeten omarmen, want een goede preventie bespaart kosten in de gezondheidszorg', zei hij. Daarnaast moet het Vlaamse datanutsbedrijf ook de innovatie stimuleren.

