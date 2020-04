Microsoft gaat versie 1809 van Windows 10 een half jaar langer blijven ondersteunen. Dat is vooral goed nieuws voor bedrijven die een paar grote updaterondes hebben overgeslagen. Ook een aantal SharePoint-toepassingen krijgen uitstel van executie.

Versie 1809 van Windows 10 verscheen in oktober 2018 en zou normaal ondersteuning krijgen tot 12 mei 2020. Dat wordt nu verlengd tot 10 november 2020. De verlenging geldt voor Windows 10 Home, Pro for Workstations en IoT Core.

Microsoft wijst naar de coronacrisis als voornaamste reden. Het gaat er van uit dat gebruikers en IT-afdelingen momenteel meer aan hun hoofd hebben dan een upgrade van de systemen. Door het uitstel krijgt Windows 10 1809 nog steeds updates om bugs en beveiligingsproblemen weg te werken.

Sinds Windows 10 komt Microsoft niet meer met volledig nieuwe versies van Windows en krijgt het besturingssysteem elk half jaar een grote update. Wie wil kan die grote updates een aantal keer overslaan en nog steeds beveiligingsupdates krijgen. Dat is vooral handig voor bedrijven die liever langere tijd op één versie blijven. Al blijven die oudere versies dus niet eindeloos ondersteund.

Versie 1809 is vooral gekend omdat ze aanvankelijk flink wat problemen veroorzaakte. Zo werd er gebruikersdata verwijderd. Microsoft besloot de update in eerste instantie stil te leggen om later in november een aangepaste versie uit te rollen.

Ook delen van SharePoint, specifiek SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 en Project Server 2010, krijgen uitstel. Hiervoor liep de ondersteuning normaal tot 13 oktober 2020. Nu is dat 13 april 2021.

