Microsoft gaat artificiële intelligentie (AI) integreren in zijn zoekmachine Bing. De techreus gaat daarvoor gebruikmaken van de technologie van OpenAI, de ontwikkelaar van de veelbesproken schrijfrobot ChatGPT. Dat heeft Satya Nadella, de CEO van Microsoft, dinsdag bekendgemaakt.

De samenwerking tussen Microsoft en OpenAI moet toelaten dat gebruikers van Bing binnenkort veel gerichtere vragen kunnen stellen aan de zoekmachine. Mensen zullen er ook mee kunnen chatten. Het taalmodel achter Bing zal geavanceerder zijn dan dat van ChatGPT, zo laat Microsoft verstaan.

Microsoft hoopt op die manier terrein terug te winnen op de zoekmachine van Google. Topman Nadella heeft het over 'een nieuw tijdperk' voor opzoekingen op internet.

Ook Edge, de webbrowser van Microsoft, krijgt de nieuwe zoek- en chatmogelijkheden. Daarnaast kan de ingebouwde artificiële intelligentie ook websites samenvatten en vertalen naar tientallen talen. 'Deze technologie gaat zowat elke categorie van software hervormen', zegt Nadella.

Microsoft had enkele weken geleden al bekendgemaakt dat het de komende jaren tien miljard dollar zal investeren in het bedrijf achter ChatGPT. Op Wall Street ging het techconcern meteen omhoog na de aankondiging van de nieuwe Bing-versie. Microsoft werd uiteindelijk 4,2 procent hoger gezet. Even was het bedrijf voor het eerst sinds augustus weer meer dan 2 biljoen (2.000 miljard) dollar waard. Alleen Apple zit van de Amerikaanse bedrijven qua marktwaarde boven die grens. Google-moeder Alphabet, dat zijn eigen zoekmachine ook gaat baseren op kunstmatige intelligentie, won 4,4 procent.

