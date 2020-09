Microsoft heeft de Xbox Series S formeel aangekondigd. De console is kleiner en goedkoper dan de Series X.

Een groot geheim was de kleinere versie al niet meer. Het was al bekend dat de Series X niet de enige console zou zijn en afgelopen zomer doken controllers op waarbij de handleiding expliciet de Series S vermeldde.

De nieuwe console krijgt een adviesprijs van 299 dollar en is volgens Microsoft de kleinste Xbox ooit. Visueel gaat het om een rechthoekige witte console met een zwarte (ventilatie)cirkel. Er lijkt geen drive voor schijfjes aanwezig, maar wel een usb-poort.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Kort voor de communicatie van Microsoft doken er al gelekte beelden op, onder meer op het Youtubekanaal van Brad Sams. Over de inhoudelijke verschillen tussen de Xbox Series X en Series S is nog niets bekend, maar hij speculeert dat de Series S mogelijk enkel 1080p (HD) zal ondersteunen, waar de Series X ook gaming in 4K aankan. Algemeen wordt aangenomen dat beide modellen tegen 10 november te koop zijn. Al is dat nog niet formeel bevestigd.

De strategie daarachter is logisch. Microsoft wil enerzijds alles uit de kast halen wanneer zowel de nieuwe Xbox als de PlayStation 5 binnenkort lanceren. Door meteen een goedkopere console aan te bieden, kan het niet alleen mikken op de fanatieke gamers met voldoende budget, maar ook op de meer prijsbewuste spelers die geen 500 euro of meer willen uitgeven voor een spelconsole.

Update 11.25 uur:

Volgens The Verge, dat zich baseert op een bijkomend lek, zal de Xbox Series X een resolutie van 1140p aan 120 frames per seconde aan kunnen. Verder is er ondersteuning voor onder meer ray tracing. De console zou daarbij 512 gigabyte opslag hebben.

Hoewel 4K gaming uitgesloten lijkt, is er wel ondersteuning voor 4K media streaming en 4K upscaling voor games.

De site merkt op dat 512 gigabyte bijzonder weinig is in een tijdperk waar games van 50 tot 100 GB geen uitzondering zijn en een fysieke diskdrive ontbreekt, maar mogelijk wordt dit opgelost met externe opslag..

Een groot geheim was de kleinere versie al niet meer. Het was al bekend dat de Series X niet de enige console zou zijn en afgelopen zomer doken controllers op waarbij de handleiding expliciet de Series S vermeldde.De nieuwe console krijgt een adviesprijs van 299 dollar en is volgens Microsoft de kleinste Xbox ooit. Visueel gaat het om een rechthoekige witte console met een zwarte (ventilatie)cirkel. Er lijkt geen drive voor schijfjes aanwezig, maar wel een usb-poort.Kort voor de communicatie van Microsoft doken er al gelekte beelden op, onder meer op het Youtubekanaal van Brad Sams. Over de inhoudelijke verschillen tussen de Xbox Series X en Series S is nog niets bekend, maar hij speculeert dat de Series S mogelijk enkel 1080p (HD) zal ondersteunen, waar de Series X ook gaming in 4K aankan. Algemeen wordt aangenomen dat beide modellen tegen 10 november te koop zijn. Al is dat nog niet formeel bevestigd.De strategie daarachter is logisch. Microsoft wil enerzijds alles uit de kast halen wanneer zowel de nieuwe Xbox als de PlayStation 5 binnenkort lanceren. Door meteen een goedkopere console aan te bieden, kan het niet alleen mikken op de fanatieke gamers met voldoende budget, maar ook op de meer prijsbewuste spelers die geen 500 euro of meer willen uitgeven voor een spelconsole.Update 11.25 uur:Volgens The Verge, dat zich baseert op een bijkomend lek, zal de Xbox Series X een resolutie van 1140p aan 120 frames per seconde aan kunnen. Verder is er ondersteuning voor onder meer ray tracing. De console zou daarbij 512 gigabyte opslag hebben.Hoewel 4K gaming uitgesloten lijkt, is er wel ondersteuning voor 4K media streaming en 4K upscaling voor games.De site merkt op dat 512 gigabyte bijzonder weinig is in een tijdperk waar games van 50 tot 100 GB geen uitzondering zijn en een fysieke diskdrive ontbreekt, maar mogelijk wordt dit opgelost met externe opslag..