De beslissing om macro's toch weer toe te laten is tijdelijk, zo zegt Microsoft. Vorige week zagen onderzoekers dat Office macro's, die een tijd geblokkeerd waren, weer konden. Dat zal echter niet van lange duur zijn, zo blijkt nu.

Microsoft zegt dat het uitzetten van de automatische blokkering voor Visual Basic Applications (VBA) macro's in Office maar tijdelijk is. Macro's laten je toe allerlei taken en processen in documenten automatisch uit te voeren. Dat is bijzonder handig voor bedrijven om veelvoorkomende taken zoals data-uitlezing te versnellen. Maar macro's worden ook vaak misbruikt door criminelen om computers te infecteren met malware. Daarom besloot Microsoft begin dit jaar om macro's standaard te blokkeren, tenzij de gebruiker ze expliciet toelaat.

Die aanpassing werd in april en mei toegepast, en een maand later waarschuwde Microsoft alweer dat ze zou worden ingetrokken. De techgigant was daarbij karig met informatie over waarom Macro's weer konden, en zei alleen dat de beslissing om terug te draaien gebaseerd is op feedback. Het bedrijf is momenteel ongeveer even karig met informatie over de tijdelijkheid van het terugdraaien van die beslissing. 'Dit is een tijdelijke aanpassing en we zijn toegewijd om de standaard aanpassing voor alle gebruikers door te voeren. Meer details over de timing daarvan zal in de komende weken volgen', aldus Microsoft in een mededeling.

Het is niet helemaal duidelijk waarom Microsoft zo over en weer gaat over het blokkeren van een functie, maar macro's bestaan al sinds de jaren negentig, en worden in die zin veelvuldig gebruikt, door een hele resem aan bedrijven. Als de aanpassing niet vlekkeloos verloopt, en IT-diensten bijvoorbeeld bepaalde macro's niet terug aangezet krijgen, kan dat voor grote problemen zorgen. De techgigant moet mogelijk nog enkele bugs uit het systeem halen voordat het helemaal uitgerold wordt.

