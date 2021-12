De Europese Commissie heeft de overname van Nuance door Microsoft goedgekeurd zonder er extra voorwaarden aan te koppelen. De techgigant wil spraakbedrijf Nuance overnemen voor een slordige 17 miljard euro.

Microsoft kondigde in april van dit jaar al aan dat het Nuance wilde overnemen, en de deal werd eerder al goedgekeurd door bijvoorbeeld de kartelwaakhonden van Australië en de Verenigde Staten. Het Verenigd Koninkrijk is net gestart met zijn onderzoek. De deal zou alvast niet voor concurrentieproblemen zorgen op de Europese markt, aldus de Europese Commissie.

De twee bedrijven werken al langer samen. Nuance is gespecialiseerd in spraaktechnologie, maar werkt onder meer aan ontwikkelingen voor e-health, een toepassing waarvoor het al samenwerkte met Microsoft. De overname is dan ook een stap voor die techgigant om een belangrijker speler te worden in de markt voor gezondheidstoepassingen. Net als Oracle met zijn overname van Cerner, eerder deze week, wil Microsoft met Nuance naar eigen zeggen het leven van medische professionals makkelijker maken.

Nuance is een van de grotere overnames uit de geschiedenis van Microsoft. Alleen LinkedIn, dat in 2016 werd overgenomen voor zo'n 23 miljard euro, zou een nog duurdere deal zijn.

