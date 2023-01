De techgigant zou in een nieuwe kapitaalronde een groot deel willen aankopen van de organisatie achter algoritmes zoals ChatGPT.

Dat schrijft nieuwssite Semafor. Met een investering van 10 miljard dollar in de start-up zou Microsoft initieel een aandeel van 75% kunnen krijgen in OpenAI. Nadat die investering is terugverdiend, zou Microsoft dan voor 49% eigenaar blijven. De waarde van OpenAI zou na zo'n kapitaalronde geschat worden op 29 miljard dollar.

De start-up OpenAI bestaat al even maar gaat momenteel door een hype door de openbare lancering van ChatGPT. Die gespreksrobot is een versie van de GPT-3 tekstrobot. De AI is ongeveer een maand uit en laat gebruikers toe om vragen te stellen op een manier die veel meer aansluit bij hoe mensen communiceren.

Het lijkt duidelijk dat Microsoft onder de indruk is van de kunstmatige intelligentie van ChatGPT, want de voorbije weken kwamen geruchten naar buiten dat de techgigant de AI zou willen inbouwen in zijn zoekmachine Bing, en in Microsoft Office. Als het in OpenAI investeert, zou Microsoft veel meer controle kunnen uitoefenen over wat er met ChatGPT gebeurt (en wie licenties op de AI kan nemen)

