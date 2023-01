De techgigant zou plannen hebben om ChatGPT niet alleen in zijn zoekmachines maar ook in Office-programma's zelf te brengen.

ChatGPT is een geavanceerde kunstmatige intelligentie die tekst kan genereren en gebruikers toelaat om in gespreksstijl dingen op te zoeken en vragen te stellen. Volgens techsite The Information lopen er momenteel gesprekken tussen Microsoft en OpenAI, de organisatie achter ChatGPT, om die taalmodellen nu naar onder meer Word, PowerPoint, Outlook en meer te brengen. De kans dat het hier gaat om de triomfantelijke terugkeer van Clippy de Windows-assistent lijkt klein, maar het zou wel de bedoeling zijn om via de AI de functies van Office wat te moderniseren.

Microsoft lijkt alvast gewonnen voor de mogelijkheden van ChatGPT, want eerder lekte al uit dat het bedrijf de bot wil inzetten in zijn Bing zoekmachine om beter de concurrentie aan te kunnen gaan met bijvoorbeeld Google. In Office zou de bot bijvoorbeeld kunnen helpen bij het opstellen van e-mails en andere documenten. Microsoft zelf heeft het nieuws nog niet bevestigd, en het is dus ook niet geweten of en wanneer de uitbreiding er komt.

