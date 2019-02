Minister De Backer blijft hopen op snelle doorbraak in 5G-dossier

Minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) blijft aandringen op een snelle veiling van de telecomlicenties in ons land. "Een aantal scenario's worden afgetoetst. Als we in de komende weken afronden, sluit ons land nog aan het bij het 5G-koppeloton".