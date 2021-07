De beslissing van de rechtbank dat Nederlandse telecomoperator Ziggo geen klantgegevens van illegale downloaders moet doorgeven aan Dutch FilmWorks blijft overeind. Die laatste ging in cassatie, maar zonder succes.

De zaak dateert al uit 2017 toen filmdistributeur Dutch Filmworks toestemming kreeg van de Autoriteit Persoonsgegevens om IP-adressen te verzamelen van toestellen die de film The Hitman's Bodyguard illegaal downloaden. Maar kabeloperator Ziggo weigerde om de identiteit van de klanten achter die IP-adressen te delen.

Dat leidde tot een rechtszaak die Ziggo in 2019 won. Dutch Filmworks wilde aanvankelijk de overtreders een minnelijke schikking van 150 euro opleggen. De rechtbank oordeelde toen onder meer dat het betwistbaar was dat de internetklant de film ook echt heeft gedownload of dat het om een andere persoon op hetzelfde netwerk ging. Ook het bedrag was onvoldoende onderbouwd.

Nu heeft de Hoge Raad in Nederland het cassatieberoep van Dutch Filmworks verworpen. Volgens de uitspraak kunnen de klachten die de filmdistributeur had over de eerdere zaak niet leiden tot een vernietiging van het arrest.

In België misschien wel mogelijk

De uitspraak komt er kort nadat het Europees Hof een andere houding heeft aangenomen die mogelijk gevolgen kan hebben voor een gelijkaardige Belgische zaak.

Daar werd door het Europees Hof van Justitie beslist dat de identiteit achter IP-adressen van illegale downloaders in bepaalde omstandigheden mag worden vrijgegeven. Die vraag werd aan het Hof gesteld in een Belgische rechtszaak tussen Telenet en Mircom, een Maltees bedrijf dat namens enkele Amerikaanse en Canadese producenten van pornofilms optreedt. Maar een definitieve uitspraak daarover moet nog gebeuren.

