De onderneming NRB en zijn meerderheidsaandeelhouder Ethias hebben een bindend bod uitgebracht van minstens 50 miljoen euro op Win, het IT-filiaal van de Luikse intercommunale Nethys. Dat bericht Le Soir. Zakenman François Fornieri en Stéphane Moreau hadden de entiteit drie jaar geleden voor 8 miljoen euro verworven.

Nethys wilde in 2019, toen geleid door Moreau, het filiaal van de hand doen aan Ardentia, een onderneming opgericht door Fornieri, voormalig topman van farmabedrijf Mithra, en geleid door Moreau. Win, Elicio en Voo werden toen verkocht zonder dat moederbedrijf Enodia (ex-Publifin) daarvan op de hoogte gebracht werd.

De Waalse regering annuleerde uiteindelijk de verschillende verkopen, wegens belangenconflicten, een gebrek aan concurrentie en de zeer lage bedragen voor bepaalde transacties.

NRB had destijds al zijn interesse voor Win te kennen gegeven, en raamde de waarde van het bedrijf toen tussen 25 en 30 miljoen euro, aldus Le Soir. Het bedrijf is sindsdien gegroeid van 98 voltijdse werknemers eind 2020 tot 130 bij het neerleggen van de balans voor 2021. De omzet steeg van 41 naar 52 miljoen euro.

In juni had Nethys twee kandidaten weerhouden voor een verkoop: een Amerikaans private-equityfonds en NRB, een directe concurrent van Win in het Luikse.

