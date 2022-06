De Luikse intercommunale Nethys gaat op zoek naar een nieuwe meerderheidsaandeelhouder voor haar IT-filiaal Win. Dat heeft de raad van bestuur van Nethys beslist, zo maakte het bedrijf maandag bekend.

De beslissing kadert in de strategische analyse van de activiteiten van Nethys. Eerder werd al een akkoord bereikt om een meerderheidsaandeel (75 procent min één aandeel) in telecomoperator VOO te verkopen aan sectorgenoot Orange. Die deal wacht nog op de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.

Nu is het dus de beurt aan Win. 'Het doel is om, in een context van concentratie van spelers en een globaliserende markt, Win toe te laten zijn innovatiepotentieel volledig te ontwikkelen en zijn groeistrategie voort te zetten', luidt het in een persbericht. Er zullen van de kandidaat-overnemers garanties worden gevraagd inzake onder meer werkgelegenheid en geplande investeringen. Win 'begeleidt de digitale transformatie van professionals', zo staat op de website van het bedrijf. Het heeft onder andere een eigen netwerk en datacenter. Een eerdere verkoop van Nethys-onderdelen, waaronder Win, werd in 2019 vernietigd op verdenking van belangenvermenging

De beslissing kadert in de strategische analyse van de activiteiten van Nethys. Eerder werd al een akkoord bereikt om een meerderheidsaandeel (75 procent min één aandeel) in telecomoperator VOO te verkopen aan sectorgenoot Orange. Die deal wacht nog op de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten. Nu is het dus de beurt aan Win. 'Het doel is om, in een context van concentratie van spelers en een globaliserende markt, Win toe te laten zijn innovatiepotentieel volledig te ontwikkelen en zijn groeistrategie voort te zetten', luidt het in een persbericht. Er zullen van de kandidaat-overnemers garanties worden gevraagd inzake onder meer werkgelegenheid en geplande investeringen. Win 'begeleidt de digitale transformatie van professionals', zo staat op de website van het bedrijf. Het heeft onder andere een eigen netwerk en datacenter. Een eerdere verkoop van Nethys-onderdelen, waaronder Win, werd in 2019 vernietigd op verdenking van belangenvermenging