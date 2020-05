De Leuvense blockchain start-up NGRAVE is dinsdag gestart met de voorverkoop van zijn NGRAVE Zero, een zeer goed beveiligde portefeuille voor cryptomunten. De zogeheten cold wallet kan worden vooruitbesteld via een Indiegogo-campagne, de levering is voorzien voor oktober.

De Zero is een hardwarematige portefeuille die te allen tijde offline blijft, zelfs bij het genereren van de cryptografische sleutels en het uitvoeren van transacties. Omdat de sleutels van gebruikers nooit online worden blootgesteld, en er geen USB- of Bluetooth-verbindingen aanwezig zijn, claimen de bedenkers dat de Zero niet te hacken valt. Bovendien beschikt het toestel over firmware die onlangs de hoogste veiligheidscertificering ter wereld in de wacht sleepte, EAL7.

Hogere standaarden

De cold wallet van NGRAVE ondersteunt meer dan twintig munten plus de volledige Ethereum ERC20-familie van valuta. Daarnaast is het mogelijk om op regelmatige basis ondersteuning toe te voegen voor nieuwe activa. Geïnteresseerden die de Zero vooruitbestellen, betalen tijdelijk 228 euro in plaats van de normale winkelprijs van 398 euro.

'De cryptocurrency-industrie moet hogere beveiligingsstandaarden hanteren, zodat eindgebruikers, online platformen en bedrijven hun digitale activa eindelijk met een gerust hart kunnen beheren', vertelt Ruben Merre, medeoprichter en CEO van NGRAVE. 'Met de Zero zijn we volledig van nul begonnen, samen met de beste beveiligings- en cryptografiedeskundigen, om het meest urgente probleem van de blockchain-industrie zorgvuldig aan te pakken.'

NGRAVE werkte voor de portefeuille samen met imec en COSIC, de onderzoeksgroep voor toegepaste industriële cryptografie van de KU Leuven. Naast subsidies van de Vlaamse regering, de Europese Commissie en de Web 3 Stichting haalde de start-up ook geld op via financiële instellingen en private investeerders.

