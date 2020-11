Paul Ramakers is de nieuwe CEO van Exact. Hij volgt Phill Robinson op die om gezondheidsredenen zijn functie opgeeft.

Ramakers werkt al 25 jaar voor het Nederlandse softwarebedrijf en was tot voor kort als COO verantwoordelijk voor de verkoop, ondersteuning en productlijnen bij het bedrijf.

Hij volgt Phil Robinson op die sinds 2017 het bedrijf leidde. Een jaar geleden maakte Robinson bekend dat hij lijdt aan Parkinson. Aanvankelijk bleef hij aan, maar vandaag vindt hij de tijd rijp om zijn functie door te geven. Aan de strategie van het bedrijf verandert niets. Robinson blijft wel zetelen in de raad van toezicht als non-executive director.

Onder de leiding van Robinson werd Exact in 2019 verkocht aan investeringsbedrijf KKR en nam het onder meer Unit 4 Bedrijfssoftware. In België nam het onder meer WinBooks en recent Officiënt over.

