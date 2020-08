De Nederlander Leon van de Pas wordt de nieuwe CEO van Unifly. Hij volgt Marc Kegelaers op.

De nieuwe CEO werkte de afgelopen zes jaar voor HERE Technologies, waarbij hij de laatste twee jaar het Singaporese hoofdkwartier van het bedrijf oprichtte. Daarvoor was hij aan de slag bij Philips Lighting, specifiek rond de geconnecteerde hue-lampen.

Met de vernieuwing wil Unifly zichzelf voorbereiden op een volgende fase. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen de scale-up fase doorlopen en wil nu naar een hoger niveau gaan.

Dat betekent dat oprichter en (nu voormalig) CEO Marc Kegelaers stopt. Hij zal geen operationele rol meer opnemen in het bedrijf, al blijft hij wel aandeelhouder.

Onder Kegelaers groeide Unifly, dat begon als spin-off van VITO, uit tot een gekende naam in de dronesector. Het bedrijf specialiseert zich in UTM, unmanned traffic management, en kon op vijf jaar tijd 23 miljoen euro ophalen waarbij het ook dochterbedrijven in de VS en Denemarken opende. Onder meer het Belgische Skeyes, NAV Canada en DFS Deutsche Flugsicherung zijn klant.

"Unifly's groeispurt zet zich voort in de snel evoluerende UTM-markt. We zijn erg trots Leon van de Pas te benoemen als onze nieuwe, ervaren Chief Executive Officer om ons te begeleiden naar volwassenheid," zegt Filip Tack, voorzitter van de raad van bestuur. "Leon's benoeming zal ongetwijfeld leiden tot een verdere versterking van het managementteam in zijn geheel." Tack bedankt ook Kegelaers voor zijn samenwerking en leiderschap bij het bedrijf.

