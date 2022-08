is redacteur bij Data News

Het Belgische TrustBuilder trekt Carlo Schupp aan als chief technology officer. Schupp gaat in zijn rol de productstrategie van het bedrijf mee bepalen.

Schupp kan rekenen op een waaier aan ervaring. Hij werkte de afgelopen jaren onder meer voor WISeKey als COO en bij Nura. Meer dan tien jaar lang was hij CEO van Scaled Access en werkte eerder voor Deloitte en Cybertrust. Ook leidde hij begin jaren 2000 de softwareafdeling van Ubizen en werkte hij daarvoor jarenlang bij SWIFT.

TrustBuilder legt zich toe op software voor Customer Identity & Access Management (CIAM). Het bedrijf haalde eind 2020 nog 1,1 miljoen euro op. Begin dit jaar werd het overgenomen door het Franse inWebo Technologies.

'We werkten al een tijdje met Carlo samen op specifieke projecten. Ik ben blij dat we nu voltijds een beroep kunnen doen op zijn expertise', zegt TrustBuilder CEO Frank Hamerlinck. 'Carlo heeft een heel sterke visie en zal een sleutelrol spelen in het versnellen van onze groei.'

