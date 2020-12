De Belgische scale-up TrustBuilder haalt 1,1 miljoen euro financiering op PMV. Dat geld gaat naar R&D, maar dient ook om internationaal verder door te groeien.

Met deze nieuwe financiële injectie zal TrustBuilder haar productlijn en het nieuwe platform TrustBuilder.io verder ontwikkelen en de sales en marketingactiviteiten ruimer uitbouwen om de Europese en internationale groei te versnellen.

TrustBuilder Corporation is een Identity and Access Management (IAM) software leverancier. Het bedrijf biedt met andere woorden oplossingen waarmee ondernemingen authenticatie van gebruikers zo eenvoudig en veilig mogelijk kunnen maken. Het creëerde daarvoor een eigen software voor identiteitsbeheer, waarnaar het bedrijf werd genoemd. De software van TrustBuilder heeft heel geavanceerde toegangsbeheerfuncties, zoals een flexibele policy-based orchestration engine, attribute-based access control (ABAC), adaptieve beveiliging en wachtwoordloze en biometrische authenticatie.

TrustBuilder is vooral sterk vertegenwoordigd in het bank- en verzekeringswezen (ING, KBC, Argenta, DKV, Allianz). Daarnaast leveren ze ook diensten aan overheidsinstellingen (Flanders State of the Art, Ctie, Bpost, NMBS), industrials (Daikin, Bosch) en andere zoals SD Worx, Healthix, Eurocontrol.

De scale-up met CEO Frank Hamerlinck tracht zich vooral onderscheiden van haar concurrenten door haar digitale wendbaarheid en connectiviteit met de plaatselijke digitale ecosystemen. Dat moet het verschil maken met de grote internationale concurrenten zoals Okta, Forgerock of IBM.

