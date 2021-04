Gebruikers melden een hele reeks problemen met de laatste nieuwe update voor Windows 10. Update 'KB5001330' zou crashes veroorzaken of gewoon niet willen installeren.

Microsoft heeft een nieuwe patch uit voor Windows 10, patch KB5001330 voor versie 20H2/2004. Die is verplicht en lapt onder meer een vijftal zero-day kwetsbaarheden op. De update moet bovendien deels de problemen van een vorige update verhelpen, de patch uit maart die de samenwerking met netwerkprinters voor bepaalde gebruikers onmogelijk maakte.

Maar ook deze nieuwe update blijkt dus niet zonder problemen. Op diverse fora en sociale media melden Windows-gebruikers dat ze de update niet kunnen installeren. Voor enkelen zou de update dan weer problemen veroorzaken voor de grafische rendering van videogames. Enkele gebruikers melden dat hun computer crasht of dat ze in een 'blue screen of death' loop terecht komen. Vaak lijkt hier de oplossing te zijn om de computer terug te brengen naar de staat voor de update.

Ook vervelend is de terugkeer van een oude bug die het moeilijk maakt om op de computer in te loggen nadat de update is geïnstalleerd. Voor enkele gebruikers is hun standaard gebruikersprofiel na de update verdwenen, waardoor ze via een gastaccount moeten inloggen.

Wat doe je eraan

Als je tegen problemen aanloopt kan je de patch altijd weer desinstalleren via de instellingen. Ga naar 'Update & Security', zoek de 'Windows Update' op en bij de update-geschiedenis kan je dan KB5001330 aanklikken en hem weghalen. Na een herstart zou alles dan terug normaal moeten werken.

Updates voor Windows 10 hebben een nogal hobbelige geschiedenis. In mei vorig jaar moest Microsoft de uitrol van hun update bijvoorbeeld een tijd stilleggen omdat er zoveel problemen mee opdoken.

