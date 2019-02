'Nissan, Renault en Mitsubishi werken samen met Google aan zelfrijdende taxi'

De alliantie Nissan-Renault-Mitsubishi is een grote speler in de markt voor elektrische auto's, met een sterke aanwezigheid in Azië. De automakers willen nu samenwerken met Googles zusterbedrijf Waymo, dat technologie voor zelfrijdende auto's ontwikkelt. De bedrijven zouden momenteel de laatste details van de deal doornemen, die naar verwachting in het voorjaar aangekondigd wordt.

Eind vorig jaar ging de zelfrijdende taxidienst van Waymo van start in Phoenix, in de staat Arizona. De auto's zonder chauffeur hebben al miljoenen kilometers gereden op Amerikaanse wegen.

Google heeft eerder vergelijkbare deals gesloten met Fiat Chrysler en Jaguar Land Rover. Ook ging het bedrijf al met Renault, Nissan en Mitsubishi in zee om haar navigatie en spraakassistentie in te bouwen in de auto's. Daardoor worden diensten als Google Maps, Google Assistent en de Google Play Store beschibaar in het dashboard.