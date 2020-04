Nokia zou zich momenteel samen met een investeringsbank verdedigen tegen een vijandig overnamebod. Maar het netwerkbedrijf ontkent de geruchten.

Het gerucht is afkomstig van de financiële website TMT Finance. Daarbij zou Nokia Citi hebben ingehuurd om zich te helpen verdedigen tegen die overname. Wie Nokia zou willen kopen is niet bekend. TMT Finance spreekt van een volledige overname of bepaalde delen van het bedrijf.

Nokia zelf geeft geen commentaar op het gerucht. Wel deed het bericht de aandelenkoers van het bedrijf donderdag met 12,5 procent stijgen.

Het is niet de eerste keer dat er overnamegeruchten opduiken. In februari meldde Bloomberg dat Nokia haar strategische opties bekijkt, waaronder een mogelijke verkoop van onderdelen of een fusie. Maar dat werd toen met klem ontkend.

Nokia is samen met Ericsson, Huawei en ZTE een van de weinige bedrijven die op grote schaal 5G-technologie voor telecomoperatoren heeft. Het levert momenteel het 5G-netwerk in delen van Frankrijk. In België gaat het in zee met Citymesh voor een 5G-netwerk in de haven van Zeebrugge.

Maar in die zware concurrentiestrijd moet het Ericsson en Huawei voor laten gaan. Het bedrijf verloor het afgelopen jaar een derde van zijn marktwaarde. Daarop werd in maart bekendgemaakt dat CEO Rajeev Suri binnenkort wordt opgevolgd door Pekka Lundmark.

