De Amerikaanse beurswaakhond SEC geeft Nvidia een boete van 5,5 miljoen dollar omdat het investeerders niet vertelde hoeveel van hun winsten afhingen van cryptominers.

Hardwarebouwer Nvidia doet het de laatste kwartalen bijzonder goed. Het bedrijf, dat vooral gekend is om zijn grafische kaarten, kon de winsten binnenrijven ondanks een stevig chiptekort waardoor het aanbod veel kleiner is dan de vraag. Een deel van die vraag naar grafische kaarten komt echter niet van het doelpubliek van gamers, maar van cryptominers, mensen die de kaarten gebruiken om digitale munten te delven door complexe wiskundige puzzels op te lossen. En daar had Nvidia duidelijker over moeten communiceren, zegt nu de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond.

De vraag naar grafische kaarten steeg de voorbije jaren namelijk bijzonder sterk door de cryptohype, maar dat kan op lange termijn minder goede gevolgen hebben. Investeerders willen vooral weten hoeveel kaarten werden afgenomen door het eigenlijke doelpubliek, de gamers, omdat die een ietwat stabielere markt vormen. Cryptomunten stijgen en dalen vaak sterk in prijs, waardoor de vrees is dat de markt ervoor zal opdrogen eens de hype voorbij is. Volgens de SEC had Nvidia zijn aandeelhouders in 2017 moeten zeggen dat het miljoenen aan winsten maakte omdat de markt op dat moment aangedreven werd door cryptodelvers.

Nvidia zelf zit al een tijdje verveeld met zijn status als leverancier van delvingsmiddelen. Enerzijds vliegen zijn producten de deur uit, maar het creëert ook een markt waarin gamers jaren op een upgrade van hun grafische kaart moeten wachten, of tegen elkaar op moeten bieden om er toch eentje te pakken te krijgen. Het bedrijf probeert ondertussen aan hen tegemoet te komen door de functies die typisch nodig zijn voor cryptomining te vertragen in een deel van zijn grafische kaarten.

