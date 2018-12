Oktober-update Windows 10 voortaan vrij beschikbaar

De oktober-update, ook wel versie 1809 genoemd, is voortaan beschikbaar voor geavanceerde gebruikers. In praktijk wil dat zeggen dat wie in de systeeminstellingen naar updates zoekt (het volstaat om 'updates' in te tikken in de zoekfunctie) en daar handmatig controleert, de update aangeboden krijgt.

De oktober-update was aanvankelijk begin oktober beschikbaar maar werd al snel ingetrokken nadat gebruikers vaststelden dat er documenten en programma's verdwenen. Microsoft merkte verschillende compatibiliteitsproblemen op en begon in november met een geleidelijke uitrol van een nieuwe versie.

Microsoft zelf raadt op haar hulppagina aan om de wachten tot de update spontaan wordt aangeboden in Windows. Maar houdt niemand tegen om hem alvast te installeren.

Al zal dit niet voor iedereen mogelijk zijn. Op systemen waar Windows 10 nog steeds compatibiliteitsproblemen heeft, wordt de update niet geïnstalleerd. Het gaat onder meer om bepaalde Trend Micro-producten, VPN-diensten, beelddrivers van Intel en oudere grafische kaarten van AMD.