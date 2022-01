Het afgelopen jaar zag Huawei haar omzet met meer dan een kwart terugvallen. Corona en Amerikaanse sancties blijven op het bedrijf wegen.

Roterend CEO Guo Ping schat dat zijn bedrijf het afgelopen jaar 634 miljard yuan (88 miljard euro) omzet draaide. Dat is 28,9 procent minder dan de 891,4 miljard yuan een jaar eerder. Begin dit jaar leek die omzet nog relatief stabiel te blijven. Maar tegen de zomer ging het bergaf.

Dat komt er onder meer door de aanhoudende Amerikaanse sancties, waardoor Huawei zo goed als geen zaken mag doen met Amerikaanse bedrijven, en dus ook geen technologie van hen kan kopen. Tegelijk is er minder consumptie in China door de aanhoudende coronacrisis.

Guo Ping zegt volgens Reuters dat hij tevreden is met het resultaat, ondanks de daling. Ook voor dit jaar verwacht hij de nodige uitdagingen, zoals de politisering van technologie en meer deglobalisering.

