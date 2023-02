Medewerkers van de Canadese regering mogen de app TikTok niet meer gebruiken op telefoons en andere apparaten die zij van hun werkgever hebben gekregen.

Het besluit is genomen voor de cyberveiligheid en gaat dinsdag in, zo bericht het Canadese medium National Post. Er zijn bij de Canadese regering zorgen over de manier waarop de uit China afkomstige app gegevens van gebruikers verzamelt. De regering spreekt van een 'onacceptabel risico' voor de privacy en veiligheid. Het socialemediaplatform wordt daarom uit voorzorg automatisch van de apparaten verwijderd en geblokkeerd.

TikTok zegt teleurgesteld te zijn omdat het verbod is ingevoerd 'zonder specifieke beveiligingsproblemen aan te halen of contact op te nemen met het bedrijf om voorafgaand aan de beslissing zorgen te bespreken'. Het Canadese besluit volgt kort nadat de Europese Commissie met een soortgelijk verbod kwam. In de Verenigde Staten geldt een TikTok-verbod sinds vorig jaar op apparaten van de landelijke overheid. Ook in andere landen wordt overwogen om TikTok op werktelefoons van regeringspersoneel te verbieden.

