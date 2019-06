is redacteur bij Data News

Huawei gaat zijn opvouwbare Mate X drie maanden later uitbrengen dan gepland. Door de handelsoorlog met de Verenigde Staten stelt het bedrijf ook zijn ambities uit om dit jaar nog marktleider te worden.

De Mate X zal pas in september te koop zijn en niet in juni zoals eerst gepland. Dat zegt hoofd communicatie Vincent Pang op een event van de Wall Street Journal in Hong Kong.

Volgens Pang ligt dat niet aan het handelsembargo dat de VS recent oplegde. Wel wijst hij er op dat zijn bedrijf nog verschillende certificeringstesten lopende heeft bij operatoren en die zijn tegen augustus afgerond.

Zowel Huawei als Samsung pakten begin dit jaar uit met hun eigen vouwbare smartphone. Samsung was sneller, maar trok het toestel weer in vlak voor de verkoopsdatum nadat reviewers het toestel stuk kregen.

Eigen besturingssysteem

Huawei sprak op het event ook over het handelsembargo van de VS. Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven binnenkort niet langer technologie leveren aan de Chinese telecomfabrikant, waardoor het onder meer moet terugvallen op een open source versie van Android. Zowel Google als verschillende Amerikaanse chipfabrikanten hebben intussen hun overheid gevraagd om een versoepeling van die han.

Huawei werkt momenteel aan Hongmeng, haar eigen versie op basis van die open source versie. Die zal binnen negen maanden klaar zijn. "Onze voorkeur ligt bij Google en Android, waar we al vele jaren mee samenwerken, maar als de omstandigheden ons dwingen, dan kunnen we Hongmeng uitrollen in zes tot negen maanden."

Het bedrijf kon de afgelopen jaren flink groeien op de smartphonemarkt en is momenteel na Samsung de grootste smartphoneverkoper ter wereld. De ambitie was om tegen het vierde kwartaal van dit jaar op nummer één te staan. Omwille van de handelsoorlog heeft Huawei die ambitie (voorlopig) uitgesteld.