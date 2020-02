Na Orange Belgium gaat ook Proximus in de Antwerpse haven een 5G-netwerk voor industriële toepassingen uitbouwen. De operator en Port of Antwerp hebben een memorandum van overeenstemming getekend over het project, dat als naam De Digitale Schelde meekrijgt.

Het project omvat de uitbouw van een mobiel netwerk, op basis van een testlicentie, dat specifiek voor Port of Antwerp wordt opgezet. Tijdens een pilootfase van zes maanden zullen verschillende concrete toepassingen worden getest die een beter inzicht moeten bieden in de mogelijkheden van 5G in een industriële context.

De mogelijke toepassingen bevinden zich volgens Proximus in uiteenlopende domeinen. Zo kunnen sleepboten met elkaar en met de haven worden geconnecteerd om een efficiëntere coördinatie van de scheepvaart mogelijk te maken. Andere toepassingen zijn draadloze camerabewaking of het inzetten van drones voor beveiligingsdoeleinden en inspecties. In de toekomst kunnen daar ook zelfrijdende wagens of ar- en vr-toepassingen bijkomen, bijvoorbeeld voor trainingen en coaching op afstand.

Vanuit technisch oogpunt zullen Proximus en Port of Antwerp gebruikmaken van een non-standalone architectuur die beantwoordt aan de 3GPP-standaardisatie in de kern van het netwerk. Het 5G-netwerk wordt bovendien verbonden met het bestaande MPLS-bedrijfsnetwerk van Port of Antwerp.

Na de pilootfase van een half jaar volgt een eerste evaluatie. De uiteindelijke bedoeling van Proximus is om de mogelijkheden van 5G-connectiviteit in het volledige havengebied te verkennen en het private netwerk van Port of Antwerp te combineren met het publieke mobiele netwerk, dat dekking biedt in het hele land. Voor de uitwerking van dit project maakt Proximus gebruik van de netwerkapparatuur van leverancier Nokia.

