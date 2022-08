De vorige maand uitgelekte ontslagronde bij Oracle lijkt te zijn begonnen. Het bedrijf zou daarmee één miljard dollar willen besparen.

Hoe groot de ontslagronde precies is, is niet bekend omdat Oracle geen commentaar geeft. Maar midden juli raakte al bekend dat het bedrijf van plan was om zowel in de VS als Europa te snoeien in afdelingen zoals marketing, klantenservice, e-commerce en enkele posities op managementniveau.

Dat lijkt nu ook effectief te zijn begonnen. Op Thelayoff.com melden werknemers dat er in hun afdeling de afgelopen dagen jobs werden geschrapt. Ook LinkedIn merkt verschillende profielen, sommigen met meer dan twintig jaar dienst, die moeten opstappen. Vooral de CX (customer experience) afdeling wordt daarbij vaak genoemd.

Oracle telt wereldwijd 140.000 werknemers. In haar recentste resultaten legde het een betere omzet neer, maar daalt de operationele winst wel. Tegelijk blijft het bedrijf grote overnames doen. Zo betaalde het recent 28,3 miljard voor de overname van e-health provider Cerner.

Oracle zelf geeft geen commentaar op het nieuws. Of en hoeveel mensen er in België moeten opstappen, of hoeveel mensen er in België voor Oracle werken, kan het bedrijf momenteel niet zeggen.

Hoe groot de ontslagronde precies is, is niet bekend omdat Oracle geen commentaar geeft. Maar midden juli raakte al bekend dat het bedrijf van plan was om zowel in de VS als Europa te snoeien in afdelingen zoals marketing, klantenservice, e-commerce en enkele posities op managementniveau.Dat lijkt nu ook effectief te zijn begonnen. Op Thelayoff.com melden werknemers dat er in hun afdeling de afgelopen dagen jobs werden geschrapt. Ook LinkedIn merkt verschillende profielen, sommigen met meer dan twintig jaar dienst, die moeten opstappen. Vooral de CX (customer experience) afdeling wordt daarbij vaak genoemd.Oracle telt wereldwijd 140.000 werknemers. In haar recentste resultaten legde het een betere omzet neer, maar daalt de operationele winst wel. Tegelijk blijft het bedrijf grote overnames doen. Zo betaalde het recent 28,3 miljard voor de overname van e-health provider Cerner.Oracle zelf geeft geen commentaar op het nieuws. Of en hoeveel mensen er in België moeten opstappen, of hoeveel mensen er in België voor Oracle werken, kan het bedrijf momenteel niet zeggen.