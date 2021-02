De Amerikaanse regering dringt niet langer aan op een verkoop van de Amerikaanse activiteiten van de populaire Chinese app TikTok. De regering Trump had daarvoor een regeling uitgewerkt met onder meer Oracle en Walmart.

De nieuwe regering van president Joe Biden neemt de initiatieven van de vorige regering rond mogelijke veiligheidsrisico's van Chinese technologiebedrijven onder de loep, schrijft de krant Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen.

Donald Trump beschuldigde Bytedance, het Chinese bedrijf achter TikTok, ervan gegevens van Amerikanen door te spelen aan de Chinese overheid. Om het platform in de VS te houden, zou Bytedance zijn Amerikaanse activiteiten moeten verkopen.

Na een lange reeks discussies, met onder meer overnameplannen door Microsoft, werd uiteindelijk een regeling uitgewerkt die de activiteiten zou verkopen aan een groep Amerikaanse bedrijven, waaronder Oracle en Walmart. Daarbij zou Oracle de 'technische partner' worden die de online diensten van TikTok in de VS beheert.

Nieuwe president, nieuwe regels

Maar met de nieuwe regering Biden zouden de onderhandelingen tussen ByteDance en de Amerikaanse overheid opnieuw begonnen zijn, weet Wall Street Journal. Er zou volgens de bronnen van de krant een andere oplossing gezocht worden dan die van de regering-Trump. Daarbij wordt een overname door de groep rond Oracle niet uitgesloten, maar dan niet in de vorm die met Trump was afgesproken. Een en ander zal afhangen van de maatregelen die de nieuwe regering tegen TikTok en andere Chinese bedrijven wil nemen.

Voordat een eventuele overname van TikTok en dan vooral van het algoritme dat het platform zo populair wist te maken, er komt, moet die deal eerst nog worden goedgekeurd door de Chinese overheid. Die voerde vorig jaar nog nieuwe wetten in die het exporteren van algoritmes moet inperken.

