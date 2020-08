Techgigant Oracle zou gesprekken voeren om onderdelen van het geplaagde sociale netwerk TikTok te kopen.

Het zou gaan om de activiteiten van TikTok in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Dat schrijft de krant Financial Times op basis van anonieme bronnen. Oracle zou hiervoor een investeringsgroep vormen met onder meer General Atlantic en Sequoia Capital, en met investeerders die al aandelen in TikTok hebben. TikTok, noch Oracle, wilde het verhaal bevestigen.

Het sociale netwerk TikTok, dat zich vooral focust op muzikale filmpjes en bijzonder populair is bij jongeren, heeft van president Trump 90 dagen gekregen om zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen. Anders wordt het geblokkeerd in de VS. De Amerikaanse regering gelooft dat Bytedance, een Chinees bedrijf, gegevens van Amerikaanse burgers zou kunnen delen met de Chinese Communistische Partij. Bytedance heeft dat altijd ontkent.

TikTok zoekt dus naarstig naar een overnemer, en zou daarvoor al meer dan een maand in gesprek zijn met Microsoft. Maar dat bedrijf is niet de enige. Eerder zou ook Twitter al zijn interesse hebben laten blijken, en nu lijkt het dus de beurt aan Oracle. Die laatste is vooral gekend om zijn enterprise software en heeft geen echte consumentendivisie. Wel is Larry Ellison, oprichter van Oracle, een gekend medestander van Donald Trump, die eerder ook al fondsenwerving voor de president organiseerde.

