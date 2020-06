De Luikse ondernemingsrechtbank schort de verkoop van VOO aan Providence opnieuw op. Daarmee haalt Orange haar slag thuis.

Volgens L'echo moet Nethys, de intercommunale boven Voo, de verkoop opschorten, doe het dat niet, man moet het 150 miljoen euro boete betalen aan Orange.

Vorig jaar in september raakte bekend dat VOO in stilte werd verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence. Dat was niet naar de zin van Orange, dat net zoals CVC, een ander investeringsfonds, in mei 2019 kandidaat was om VOO Over te nemen. Ook Telenet liet toen opmerken dat het al langer kandidaat is om het Luikse kabelbedrijf over te nemen.

In het kort werden er in mei vorig jaar al snel exclusieve onderhandelingen gevoerd met Providence waardoor het eind mei tot een overeenkomst kwam. Dat lekte in september uit waarna de Waalse regering de verkoop een eerste keer verbrak. Na een nieuw management bij Nethys en nieuwe onderhandelingen met Providence, volgde op 24 december een nieuwe overeenkomst.

Daarop trok Orange in februari naar de rechtbank om ook die verkoop nietig te laten verklaren. De telecomaanbieder is van oordeel dat de verkoop vragen oproept over de prijs en het gebrek aan concurrentie.

De rechter volgt de argumentatie van Orange. Ze stelt daarbij dat de motieven waarmee de Waalse telecomoperator exclusief ging onderhandelen met Providence in strijd zijn met de openbare orde. Dat er intussen een managementwissel is gebeurt en dat de tweede verkoop aan Providence voor een hoger bedrag gebeurde, verandert dat niet.

