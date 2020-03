Proximus is haar concurrenten te snel af door nu al een 5G-netwerk te lanceren. Maar de concurrentie is niet onder de indruk van 'light 5G'.

De drie grote operatoren willen volop inzetten op 5G. Maar de concurrenten van Proximus nuanceren toch dat er een verschil is tussen volwaardige 5G en wat Proximus vandaag lanceert.

"Light 5G kan een aanvulling zijn op 'echte of volledige 5G', maar kan gevolgen hebben voor bestaande 4G- kwaliteit voor klanten. Telenet bekijkt zorgvuldig wanneer en hoe het Light en Full zal combineren om bestaande klanten de best mogelijke service te geven." Aldus Telenet-woordvoerder Isabelle Geeraerts.

Telenet merkt daarbij op dat het ook volop investeert in zijn netwerk en dat het momenteel 5G test op een site in Aartselaar "Daar halen we snelheden van meer dan 3Gbps", merkt Telenet op. Proximus had het vanmorgen zelf over snelheden 'tot 3 Gbps'. Ook in de VR-speelhal The Park in Hasselt test het bedrijf hoe 5G de latency kan verminderen.

Orange geeft een gelijkaardige reactie: "Wij geloven dat de voorwaarden (op lange termijn, wat betreft bandbreedtes en emissienormen) momenteel niet vervuld zijn in België om een zinvolle 5G-dienst voor de consument te hebben," zegt Orange-woordvoerder Annelore Marynissen.

Ook hier nuanceert de operator dat het wel meerwaarde ziet in enkele beperkte B2B-toepassingen. Zo heeft Orange zelf momenteel een testnetwerk in de haven van Antwerpen.

Het lijkt er op dat Telenet dus niet uitsluit dat het ook bestaand spectrum zal herbruiken voor 5G. Maar dat het op korte termijn niet aan de orde is. Orange lijkt iets meer afwachtend, vermoedelijk tot het BIPT groen licht geeft om te starten met voorlopige licenties

De drie grote operatoren willen volop inzetten op 5G. Maar de concurrenten van Proximus nuanceren toch dat er een verschil is tussen volwaardige 5G en wat Proximus vandaag lanceert."Light 5G kan een aanvulling zijn op 'echte of volledige 5G', maar kan gevolgen hebben voor bestaande 4G- kwaliteit voor klanten. Telenet bekijkt zorgvuldig wanneer en hoe het Light en Full zal combineren om bestaande klanten de best mogelijke service te geven." Aldus Telenet-woordvoerder Isabelle Geeraerts.Telenet merkt daarbij op dat het ook volop investeert in zijn netwerk en dat het momenteel 5G test op een site in Aartselaar "Daar halen we snelheden van meer dan 3Gbps", merkt Telenet op. Proximus had het vanmorgen zelf over snelheden 'tot 3 Gbps'. Ook in de VR-speelhal The Park in Hasselt test het bedrijf hoe 5G de latency kan verminderen.Orange geeft een gelijkaardige reactie: "Wij geloven dat de voorwaarden (op lange termijn, wat betreft bandbreedtes en emissienormen) momenteel niet vervuld zijn in België om een zinvolle 5G-dienst voor de consument te hebben," zegt Orange-woordvoerder Annelore Marynissen. Ook hier nuanceert de operator dat het wel meerwaarde ziet in enkele beperkte B2B-toepassingen. Zo heeft Orange zelf momenteel een testnetwerk in de haven van Antwerpen.Het lijkt er op dat Telenet dus niet uitsluit dat het ook bestaand spectrum zal herbruiken voor 5G. Maar dat het op korte termijn niet aan de orde is. Orange lijkt iets meer afwachtend, vermoedelijk tot het BIPT groen licht geeft om te starten met voorlopige licenties