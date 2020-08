Orange gaat haar simkaartenvoortaan van minder plastic voorzien. Dat moet twee ton plastic per jaar besparen.

Simkaarten zijn de afgelopen jaren al meermaals kleiner geworden met de introductie van microsim en nanosim. Maar de kaart zelf zit nog steeds in een plastic kaartje ter grootte van een bankkaart.

Orange gaat dat op termijn vervangen door Half ID simkaarten, waarbij dat kaartje nog half zo groot is. Momenteel doet het dat in haar winkels, vanaf begin 2021 volgt een volledige omschakeling.

Dat Orange nog steeds een stuk extra plastic meelevert, in plaats van de enkel de simkaart zelf, heeft wel een verklaring. "Vaak wordt de simkaart naar de klant verstuurd waarbij ze is vastgelijmd op een brief. Mochten we alleen de chip van de simkaart sturen dan die lijm schade veroorzaken aan de chip," verduidelijkt woordvoerder Younes Al Bouchouari.

Orange ondersteunt overigens ook oplossingen zonder simkaart. Zo is het sinds maart de enige operator in België die eSIM ondersteunt. Al is ook Proximus later dit jaar van plan eSIM aan te bieden.

