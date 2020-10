Onder de naam 'Home Internet' komt Orange met een aanbod voor vast internet zonder vaste of mobiele telefonie. Ook TV is optioneel.

De basisversie van Home Internet kost 40 euro per maand en levert een downloadsnelheid van 100 Mbps (5 Mbps upload). Een versie met digitale tv, Home Internet & TV kost 55 euro per maand.

Optioneel kan daar nog een vaste lijn bij voor 10 euro per maand, en/of Internet Boost, een snelheidsverhoging naar 400 Mbps voor 15 euro per maand. Hierbij komt de uploadsnelheid op 20 Mbps of 40 Mbps, afhankelijk van of het kabelsignaal via Voo of Telenet komt.

De plannen van Orange voor zo'n abonnement gaan al twee jaar mee. Toenmalige CEO Michael Trabbia sprak er in september 2018 al over. Al was het ook wachten op de nieuwe groothandelstarieven voor de kabel, die bepalend zijn voor het soort abonnementen dat Orange kan aanbieden en wat het daarvoor betaalt aan netwerkbeheerders Telenet en Voo.

Goedkoper?

Is het aanbod van Orange een prijsbreker? Ja en neen. Het is verre van het goedkoopste abonnement op de markt, maar als (bijna*) onbeperkt breedbandabonnement is het wel goedkoper dan Proximus en Telenet.

Zo kan je bij Telenet al voor 28,60 euro per maand Basic Internet nemen aan dezelfde snelheid, hetzij met een downloadlimiet van 150 gigabyte per maand. Het duurdere All-Internet, biedt wel een hogere snelheid en geen downloadlimiet , maar is wel bijna 15 euro per maand duurder dan Orange.

Een gelijkaardige situatie ten opzichte van Proximus, waar je al voor 27,50 euro per maand online kan (Internet Start), hetzij aan een snelheid van 50 Mbps en met downloadlimiet (100GB/maand). Maar hun abonnement met 100 Mbps en onbeperkt volume (Internet Maxi) kost 10 euro per maand meer dan Home Internet van Orange.

Maar ten opzichte van de prijsuitdagers op de markt moet Orange het onderspit delven. Zo krijg je bij Edpnet voor 34,95 euro per maand ook een onbeperkt volume aan een snelheid van 100 Mbps. Ook Proximus-dochter Scarlet biedt vandaag onbeperkt surfen aan voor 32 euro per maand. Al ligt de snelheid hier wel maar op 50 Mbps.

*Update 11.30 uur:

Het aanbod van Orange is in theorie onbeperkt, maar hanteert wel een limiet van 750 gigabyte. Nadien val je als gebruiker terug op 10 Mbps download en 1 Mbps upload. Ook bij Telenet is er zo'n beperking op 750 GB. Bij Proximus gaat het om 3 terabyte per maand.

