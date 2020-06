Wie vast internet afneemt bij Orange kan binnenkort snelheden tot 400 Mbps halen. De snelheid van de Internet Boost optie wordt verdubbeld.

De abonnementen zelf veranderen niet, maar wie vandaag vast internet afneemt (Love Duo of Love Trio) kan kiezen om de standaard internetsnelheid van 100 Mbps voor 15 euro per maand op te trekken naar 200 Mbps. Vanaf 15 juni wordt dat 400 Mbps.

Ook de uploadsnelheid verhoogt mee. Die was bij Internet Boost 20 Mbps op het Telenet-netwerk (Vlaanderen en delen van Brussel) en 10 Mbps op het Voo-netwerk (Wallonië en delen van Brussel). Dat wordt respectievelijk 40 Mbps en 20 Mbps.

Orange zegt dat het internetverkeer is toegenomen en dat het haar aanbod wil aanpassen aan evoluties op de markt. Al komt de snelheidsverhoging ongeveer gelijktijdig met de nieuwe groothandelstarieven die vanaf 1 juli gelden. Daarbij moet Orange minder betalen voor gebruik van het kabelnetwerk van Telenet en Voo, en zit er meer diversiteit in de tarieven, wat de deur openzet voor abonnementen met verschillende prijzen en snelheden.

Tot slot laat Orange ook weten dat kleine zelfstandigen die een Love Pro abonnement afnemen voortaan ook een combinatievoordeel krijgen. Dat wil zeggen dat ze minder betalen als ze bij een internet- en tv- abonnement twee in plaats van één gsm-abonnement afnemen. Orange introduceerde het concept in maart voor consumenten, maar breidt het nu ook uit naar zelfstandigen en kleine handelszaken.

