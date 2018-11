Overnamegeruchten sturen TomTom-aandeel omhoog

Volgens het Nederlands persbureau ANP zouden zowel CVC Capital Partners, Cinven en Silverlake zich ongevraagd kandidaat hebben gesteld voor een overname. TomTom zelf geeft geen commentaar op het gerucht.

De koers van TomTom, die vrijdag om 17u nog op 7,59 euro per aandeel stond, steeg tegen maandagochtend naar 8,12 euro en op het moment van schrijven op 8,17 euro.

De Nederlandse navigatiespecialist kreeg in september een stevige opdoffer toen klanten als Renault, Nissan en Mitsubishi bekendmaakten dat ze voortaan met Google in zee zouden gaan voor navigatiediensten. In oktober kwam het bedrijf met het goede nieuws dat het bedrijf kaarten zou blijven leveren aan Peugeot, Citroën en Opel, en digitale diensten aan onder meer BMW. Wel zei het bedrijf dat het de verkoop van onderdelen zoals Telematics bekijkt.