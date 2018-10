Peugeot en BMW halen TomTom uit het slop

De Nederlandse kaartenmaker vernieuwt zijn deal voor wegenkaarten met Peugeot, Citroen, Opel en Vauxhall. Ook zal het verkeersinformatie leveren aan BMW, Mini en Rolls Royce. Dat kondigt de automaker aan op de Paris Motor Show aldus Reuters.

Financiële details over beide deals geeft TomTom niet, maar investeerders reageren positief op de aankondiging na de klap van vorig jaar.

TomTom verloor vorige maand op één dag een kwart van haar beurswaarde nadat Google voor haar kaartendiensten een verregaande samenwerking met Nissan en Mitsubishi aankondigde.

Dat verlies werd al dees rechtgezet nadat TomTom zei de verkoop van de telematics-afdeling te overwegen. De bekendmaking van de vernieuwde samenwerking deed het aandeel dinsdag opnieuw met vier procent stijgen naar 7.43 euro. Wat echter nog steeds 12 procent lager is dan voor de aankondiging van Google.

Dat BMW voor TomTom kiest is opmerkelijk. Het bedrijf heeft immers zelf een belang in HERE, het vroegere Nokia Maps, dat in 2015 werd overgenomen door Audi, Daimler en BMW.