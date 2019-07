Veel mensen ondervonden woensdagnamiddag technische problemen bij Facebook. Ook bij Instagram en WhatsApp, eigendom van Facebook, waren er problemen. In de nacht van woensdag op donderdag werden de problemen opgelost.

Op Twitter en op gespecialiseerde websites om technische pannes te melden, regende het meldingen van over de hele wereld over problemen om foto's en video's op Facebook, Instagram en WhatsApp te bekijken.

'We weten dat sommige mensen momenteel problemen hebben om foto's, video's en andere bestanden te uploaden op onze apps. We werken eraan om de toestand zo snel mogelijk weer normaal te maken', zei een woordvoerder van Facebook.

In maart en april kreeg Facebook ook te maken met pannes. De eerste panne in maart was de grootste en werd pas na 24 uur opgelost. Het bedrijf verklaarde diedoor een configuratie van een serveren bood zijn verontschuldigen aan. Het feit dat de storing niet één platform, maar meteen alle drie berichtendiensten van Facebook trof, voedde de speculaties dat het bedrijf al begonnen is met het verweven van zijn back-end, iets waar Mark Zuckerberg in januari over sprak.