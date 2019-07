Bij maker van vliegtuigonderdelen Asco Industries in Zaventem kan iedereen maandag eindelijk weer aan het werk, nadat honderden medewerkers wekenlang verplicht thuiszaten vanwege een cyberaanval.

Het bedrijf werd op 7 juni getroffen door een aanval met ransomware. Daardoor kwamen belangrijke IT-systemen plat te liggen en kon de meerderheid van het personeel niks meer doen. Asco kondigde vervolgens een zogeheten periode van tijdelijke werkloosheid aan, die ongeveer een maand duurde.

Bij het bedrijf werken wereldwijd 1500 mensen, van wie 1000 in Zaventem. Veel personeelsleden konden afgelopen week alweer hun werkzaamheden hervatten. Maar voor zeker 150 mensen in ondersteunende diensten in België was dat nog niet mogelijk. Pas maandag kunnen zij opnieuw aan de slag.

Het was lang onduidelijk of het personeel wel vergoed zou worden voor de periode dat mensen thuiszaten. Daarover bereikten het bedrijf en vakbonden pas na weken een overeenkomst. Komende tijd wil Asco alles op alles zetten om de opgelopen productieachterstand weer in te halen. Daarvoor worden ook tijdelijke krachten aangenomen. Waarschijnlijk duurt het nog maanden tot de achterstand weer enigszins is weggewerkt.