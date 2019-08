Samsung gaat binnenkort haar verbeterde Galaxy Fold onthullen. Maar een patentaanvraag wijst al op een mogelijke opvolger met licht andere vorm.

Het gaat om drie patenten voor vouwbare telefoons van Samsung die zopas werden gepubliceerd door EUIPO, het Europese patentbureau, en WIPO, de World Intellectual Property Office. Het Nederlandse Let's Go Digital ontdekte ze en maakte ook enkele digitale renders op basis van de schetsen.

Deze schetsen kunnen wijzen op de opvolger van de Samsung Galaxy Fold © Samsung/Let's Go Digital

Twee van de drie patenten zijn zeer gelijkaardig met de huidige Galaxy Fold: een smartphone die verticaal kan open- en dichtvouwen om een groot tabletachtig scherm te krijgen. Het derde patent toont echter een horizontale vouw. dat wil zeggen dat het toestel dichtgeklapt eerder kort en breed zal zijn.

Let's Go Digital speculeert dat het mogelijk om de opvolger van de huidige Galaxy Fold zal gaan, die zelf pas in september uitkomt na eerdere problemen die vlak voor de lancering opdoken. De site merkt daarbij op dat er slechts twaalf dagen tussen de aanvraag en de publicatie zitten, wat opvallend kort is. Eerder al liet Samsung verstaan dat het nadenkt over andere vormen voor vouwbare telefoons, de schetsen in de patentaanvraag lijken dat te bevestigen.

Vouwbare telefoons blijven vooralsnog een zeldzaamheid. Samsung was de eerste om een toestel aan te kondigen, afgelopen zomer al, maar moest de Galaxy Fold vlak voor de lancering terugroepen omdat het te makkelijk stuk zou gaan. Dat toestel werd intussen verbeterd en komt in september uit en zal, zo vernam Data News, op IFA te bezichtigen zijn.

De andere grote naam met een vouwbaar toestel is Huawei, maar ook daar is de lancering pas voor dit najaar gepland door de handelsoorlog tussen de VS en China. Tot slot is er ook het Chinese Royole dat als eerste een vouwbaar scherm uitbracht, maar die is voorlopig niet in onze regio te koop.