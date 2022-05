Rusland moet zich beter wapenen tegen cyberaanvallen. Die nemen toe sinds het land buurland Oekraïne is binnengevallen. Poetin doet dat liefst met lokale technologie, al is er weinig keuze.

President Vladimir Poetin verklaarde vrijdag dat er sinds de start van de militaire inval in Oekraïne een veelvoud van cyberaanvallen worden uitgevoerd op staatsstructuren. De afgelopen weken zijn er zo al meldingen geweest van datadiefstallen, maar soms wordt een gehackte website ook gebruikt om informatie te tonen die voor Russen wordt gecensureerd of niet wordt vermeld op staatsmedia.

Tegelijk wil hij dat Rusland op technologisch vlak minder afhankelijk wordt van buitenlandse software en hardware. Al is de vraag of dat een vrijwillige of gedwongen keuze is. Sinds de inval trekken verschillende technologiebedrijven weg uit het land. Lokale afdelingen worden gesloten of verkocht en het leveren van IT-apparatuur vanuit het Westen ligt quasi volledig stil.

Rusland ondernam de afgelopen jaren al stappen om haar internetvoorzieningen minder afhankelijk te maken van buitenlandse netwerken. Sinds maart gebruikt het enkel nog Russische DNS-providers.

