Er lijkt een opening te komen tussen Vlaanderen en het Federale niveau rond 5G. Vlaanderen zou bereid zijn om de veiling te laten plaatsvinden en pas achteraf de inkomsten te verdelen.

Volgens De Tijd komt er op beide niveaus schot in de zaak: In Vlaanderen heeft Vlaams Minister-President Jan Jambon (N-VA) een initiatief genomen om de gesprekken met het federale niveau te heropenen. Tegelijk komt zijn partijgenoot en federaal parlementslid Michael Freilich met een gelijkaardige resolutie.

De 5G-veiling zou zo'n 810 miljoen euro moeten opbrengen, maar hoeveel daarvan naar het federale niveau en hoeveel naar de deelstaten gaat is al anderhalf jaar onderwerp van een politieke discussie waardoor telecomspelers niet aan de slag kunnen met de nieuwe technologie.

Het huidige idee om de veiling te laten plaatsvinden en pas achteraf te debatteren over de verdeling van die inkomsten is niet nieuw. Minister voor Telecommunicatie Philippe De Backer (Open VLD) pleitte eind vorig jaar al om het geld op een geblokkeerde rekening te zetten. Nu lijkt N-VA bereid om hem hierin te volgen.

Meerdere obstakels

Tegenover De Tijd merkt De Backer wel op dat het geld niet het enige punt is. Ook het al dan niet toelaten van een vierde nationale operator ligt nog op tafel. Dat is vooral een stokpaardje van Open VLD. De vraag is uiteraard welke grote speler nog zin heeft om te investeren in een nationaal netwerk in een land waar ruziënde overheden een technologie-uitrol al meer dan 18 maanden blokkeren.

Maar ook de te lage stralingsnormen in Brussel zijn een probleem om daar 5G uit te rollen. Intussen is er aan Waalse kant ook meer verzet tegen de technologie omdat men daar vreest voor gezondheidsrisico's van 5G. Ook al geeft 5G exact dezelfde straling als 4G of 3G en is daar tot op heden nog geen schadelijke impact van ontdekt.

Media of telecom?

De discussie tussen Vlaanderen en de Federale overheid gaat ten gronde over bevoegdheden. Telecom is federale materie, media is Vlaams. Sommige frequenties die worden geveild werden vroeger gebruikt voor het tv-signaal via de ether, waardoor ze toen onder 'media' vielen.

Tegelijk komt vanuit Vlaanderen ook de redenering dat 5G ten opzichte van 4G nog meer zal gebruikt worden om media (zoals videostreaming) te versturen waardoor Vlaanderen vindt dat het aanspraak maakt op een groter deel van de inkomsten. Die redenering werd echter recent weerlegd door een studie van Capgemini in opdracht van het BIPT.

