De hacker die zo'n 610 miljoen dollar aan cryptomunten had gestolen, heeft twee weken na de feiten de laatste munten teruggegeven. Hij kreeg daarvoor een beloning van een half miljoen.

Het gaat om de grootste diefstal van cryptomunten ooit. Een hacker slaagde via een zwakke plek in het platform van PolyNetwork voor meer dan een half miljard dollar aan Ethereum, Binance Smart Chain en Polygon Network cryptomunten te stelen. Maar als snel maakte hij of zij duidelijk dat het niet de bedoeling was om het geld te houden, maar wel wou wijzen op de impact van het beveiligingsprobleem.

Sindsdien geeft de hacker gaandeweg de munten terug, waarbij het laatste deel op een gedeelde account stond. Intussen zegt PolyNetwork dat het laatste deel, ter waarde van zo'n 141 miljoen dollar, terug in handen is van het bedrijf.

Bug bounty

PolyNetwork heeft daarop zoals beloofd een beloning van 160 ETH (ongeveer een half miljoen dollar) gegeven aan de hacker. Of die ook ingaat op het aanbod van het bedrijf om er beveiligingsadviseur te worden is niet duidelijk.

Het gaat om de grootste diefstal van cryptomunten ooit. Een hacker slaagde via een zwakke plek in het platform van PolyNetwork voor meer dan een half miljard dollar aan Ethereum, Binance Smart Chain en Polygon Network cryptomunten te stelen. Maar als snel maakte hij of zij duidelijk dat het niet de bedoeling was om het geld te houden, maar wel wou wijzen op de impact van het beveiligingsprobleem.Sindsdien geeft de hacker gaandeweg de munten terug, waarbij het laatste deel op een gedeelde account stond. Intussen zegt PolyNetwork dat het laatste deel, ter waarde van zo'n 141 miljoen dollar, terug in handen is van het bedrijf.PolyNetwork heeft daarop zoals beloofd een beloning van 160 ETH (ongeveer een half miljoen dollar) gegeven aan de hacker. Of die ook ingaat op het aanbod van het bedrijf om er beveiligingsadviseur te worden is niet duidelijk.