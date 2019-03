Pompeo: 'VS kan niet opereren in omgevingen met Huawei-apparatuur'

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo waarschuwt dat de VS genoodzaakt zal zijn zich terug te trekken uit omgevingen waarin Huawei-technologie wordt gebruikt. Pompeo uitte zijn waarschuwing tijdens een bezoek aan de Filipijnse hoofdstad Manila, waarbij hij ook inging op het gebruik van Huawei-apparatuur in de Filipijnen.

"Onze taak is het delen van de risico's die verbonden zijn aan die technologie: de risico's voor het Filipijnse volk, het risico voor de Filipijnse veiligheid, het risico dat Amerika niet meer kan opereren in bepaalde omgevingen waar Huawei-technologie wordt gebruikt", tekent Reuters op uit de mond van Pompeo.

Vrees voor spionage

De VS vreest dat de Chinese overheid telecomapparatuur van Huawei kan misbruiken om Westerse doelen te bespioneren. De Amerikaanse overheid waarschuwt bondgenoten daarom al langer voor deze apparatuur en probeert hen te overtuigen Huawei-hardware uit te sluiten voor 5G-projecten.

Hoewel nooit bewijsmateriaal is vrijgegeven voor de aantijgingen, hebben verschillende landen inmiddels gehoor gegeven aan deze oproep en 5G-apparatuur van Huawei in de ban gedaan. Het gaat onder meer om Australië en Nieuw-Zeeland. Ook in andere landen wordt kritisch gekeken naar de hardware van het Chinese bedrijf. Huawei zelf ontkende gisteren nogmaals dat het spioneert namens China.

Deze week werd ook bekend dat Huawei de VS zou aanklagen wegens het aankoopverbod dat Amerikaanse overheidsinstanties hebben opgekregen, zonder dat Huawei ooit veroordeeld is. Bronnen van de New York Times melden dat Huawei deze rechtszaak op dit moment voorbereidt en op korte termijn officieel een aanklacht zal indienen.

Canadese overheid aangeklaagd

Daarnaast klaagt Huawei-topvrouw Meng Wanzhou de Canadese overheid aan wegens het schenden van haar grondwettelijke rechten toen zij begin december werd gearresteerd in Vancouver. Wanzhou spreekt van een ernstige schending van haar rechten. Haar advocaten zijn onder meer boos over de drie uur durende ondervraging door de douane die Wanzhou moest ondergaan, waarbij ook haar telefoons en computers doorzocht zouden zijn.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.