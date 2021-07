XTube, een erotische site van Pornhub-moederbedrijf Mindgeek, sluit in stilte de deuren. Vermoedelijk omdat het moederbedrijf rechtszaken krijgt over illegale beelden op hun sites.

De site sluit op 5 september. Het uploaden van beeldmateriaal is vandaag al niet meer mogelijk en ook het kopen van credits of abonnementen is stopgezet. Abonnees worden niet langer aangerekend vanaf 1 augustus.

Een formele verklaring over de sluiting is er niet. Zowel op de site zelf als op sociale media wordt met geen woord over de sluiting gesproken, maar in een FAQ-rubriek op de site staat de stopzetting wel te lezen. Het is Laila Mickelwait, een activiste die al geruime tijd strijd tegen de sites van Mindgeek, die een bericht van de site de wereld instuurde.

BREAKING: Major MindGeek porn tube site Xtube is SHUTTING DOWN September 5.



Lesson: If you can’t operate legally, you can’t operate at all.



Next up: Pornhub.#Traffickinghub #ShutItDown #GoodbyeXtube pic.twitter.com/gkvYeKE5wP — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) July 6, 2021

Kindermisbruik en mensenhandel

Zeer waarschijnlijk is de stopzetting gelinkt aan de vele rechtszaken die moederbedrijf Mindgeek over zich heen krijgt. De meest recente dateert van juni en wordt aangespannen door 34 vrouwen die de site omschrijven als een plaats voor mensenhandel, kindermisbruik, verkrachting en seksuele beelden zonder toestemming.

Mindgeek baat een hele reeks pornowebsites uit, waarvan Pornhub de bekendste is. Pornhub probeert regelmatig zijn eigen PR te verzorgen met ludieke acties of weetjes over welke genres in welk land populair zijn. Maar onder die vrolijke berichten schuilt een platform vol misbruik waar het bedrijf jarenlang weinig tegen deed. Dat maakt dat het Canadese bedrijf al geruime tijd onder vuur ligt voor het jarenlang tolereren of nauwelijks controleren van de inhoud.

Betaaldiensten opgeschort

Begin vorig jaar begon Mickelwait een petitie om de praktijken van Mindgeek aan te kaarten. De bal ging nog meer aan het rollen toen de New York Times een uitgebreid stuk wijdde aan het feit dat er ook beelden van misbruik en minderjarigen bij Pornhub te vinden waren. Kort nadien lieten ook Visa en Mastercard weten niet langer betaaldiensten te willen leveren aan het bedrijf.

Daarom verdween vrijwel alle door gebruikers gemaakte beelden van Pornhub en kondigde het bedrijf aan voortaan strikter te controleren op de identiteit en leeftijd van uploaders en mensen in de beelden. Er kwam ook een samenwerking met organisaties rond kindermisbruik, zoals Child Focus.

Waarom net XTube sluit en of ook andere zustersites op termijn worden gesloten is niet bekend. Voor de zustersites van Pornhub, zoals XTube, leek tot nu toe weinig te veranderen. Maar nu het aantal rechtszaken toenemen wil Mindgeek mogelijk de schade beperken door een aantal merken af te sluiten.

