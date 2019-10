De Duitse sportwagenbouwer Porsche wil op lange termijn actief worden in de sector van elektrische vliegende tuigen en gaat daarvoor samenwerken met de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Samen willen beide bedrijven onder andere een elektrisch, verticaal opstijgend toestel voor gebruik in steden ontwikkelen en testen. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt.

"We brengen de sterktes van twee wereldwijd leidende ondernemingen samen, om actief te worden in een potentieel belangrijk marktsegment van de toekomst", aldus Detlev von Platen, verkoopdirecteur bij Porsche. In het project zullen experten van beide ondernemingen en diverse dochterbedrijven samenwerken.

De sportwagenbouwer is niet alleen in zijn zoektocht naar nieuwe mobiliteitsconcepten. Bij Volocopter bijvoorbeeld, dat al testvluchten uitvoert in verschillende Duitse grootsteden, is ook concurrent Daimler (moederbedrijf van autobouwer Mercedes) aan boord.