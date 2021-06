Problemen met aanmeldsysteem federale overheid opgelost (update)

Kristof Van der Stadt is hoofdredacteur bij Data News

CSAM - dat is het geheel van identiteits- en toegangsbeheer voor de federale overheid - kampte in de loop van de dag met een storing. Het was daardoor bijzonder moeilijk om je aan te melden op een overheidsdienst. Intussen lijken de problemen van de baan.

Foutmelding op mijnburgerprofiel.be © DN