Samsung zegt dat het alle problemen van de defecte Fold-toestellen heeft gedetecteerd. Een nieuwe lanceringsdatum volgt binnenkort.

De smartphonemaker maakte begin deze week bekend dat de Galaxy Fold, de eerste vouwbare smartphone ter wereld, dan toch niet begin mei te koop zal zijn nadat in de VS verschillende defecten opdoken bij reviewexemplaren van de pers.

Intussen laat het bedrijf weten dat er enkel problemen zijn opgedoken bij toestellen in de VS. Europese toestellen zouden het probleem niet hebben gehad.

Samsung organiseerde vorige week nog een hands-on sessie voor de Belgische pers, toevallig de dag nadat de eerste problemen vanuit de VS opdoken. Toen al gaf het bedrijf aan dat de fouten mogelijk vooral softwarematig waren en dat de bovenste plasticlaag op het scherm wel degelijk deel van het toestel is en niet hoort te worden verwijderd, wat enkele Amerikaanse reviewers hadden gedaan.

"We hebben alle problemen in Amerika geïdentificeerd. Zelfs al zijn het early devices, willen we zeker zijn dat alle risico's weggehaald worden om een optimale gebruikservaring van de Galaxy Fold te blijven garanderen. Vandaar dat de beschikbaarheid in de winkels met een aantal weken wordt verlaat. Het laat ons toe het onderzoek af te ronden."

Een nieuwe lanceerdatum is er nog niet, maar die zal volgens Samsung binnenkort worden meegedeeld.