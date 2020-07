Proximus gaat twee dochterbedrijven samenzetten. Unbrace en Codit gaan voortaan verder onder de Codit-merknaam.

De fusie moet tegen eind dit jaar rond zijn. Het kantoor van Unbrace in Antwerpen wordt daarbij een satellietkantoor. Met de samenvoeging wil Proximus meer flexibiliteit, continuiteit en mobiliteit aanbieden en verder gaan richting oplossingen rond data intelligence.

Unbrace werd opgericht in 2013 en werd in september 2017 overgenomen door Proximus. Het bedrijf focust zich hoofdzakelijk op applicatieontwikkeling. Codit kwam in juli 2018 bij Proximus. Het bedrijf is een IT-speler die onder meer applicaties moderniseert en daarbij sterk inzet op technologie van Microsoft.

De fusie volgt op een eerdere samenwerking eind vorig jaar, toen Proximus bekendmaakte dat het al haar dochterbedrijven rond IoT & Analytics samen gaat aanbieden aan klanten. Naast bovengenoemde bedrijven gaat het daarbij ook om Be-Mobile, ClearMedia, Davinsi Labs en Umbrio.

De fusie moet tegen eind dit jaar rond zijn. Het kantoor van Unbrace in Antwerpen wordt daarbij een satellietkantoor. Met de samenvoeging wil Proximus meer flexibiliteit, continuiteit en mobiliteit aanbieden en verder gaan richting oplossingen rond data intelligence.Unbrace werd opgericht in 2013 en werd in september 2017 overgenomen door Proximus. Het bedrijf focust zich hoofdzakelijk op applicatieontwikkeling. Codit kwam in juli 2018 bij Proximus. Het bedrijf is een IT-speler die onder meer applicaties moderniseert en daarbij sterk inzet op technologie van Microsoft.De fusie volgt op een eerdere samenwerking eind vorig jaar, toen Proximus bekendmaakte dat het al haar dochterbedrijven rond IoT & Analytics samen gaat aanbieden aan klanten. Naast bovengenoemde bedrijven gaat het daarbij ook om Be-Mobile, ClearMedia, Davinsi Labs en Umbrio.