Vanaf 2 december kunnen klanten van Proximus ervoor kiezen om niet meer opgenomen te worden in de dataset van locatiegegevens die het telecombedrijf verkoopt aan steden en gemeenten. Opvallend: dat zal niet kunnen via de privacy-instellingen in de Proximus-app. Er moet een e-mail gestuurd worden.

Wie een mobiel abonnement afsluit bij Proximus, geeft de telecomoperator automatisch de toestemming om 'op locatie en datum gebaseerde data' te verwerken. Die locatiegegevens worden via het MyAnalytics-programma van Proximus aan de publieke sector, de retailsector, mobiliteitsorganisaties en toeristische organisaties aangeboden als geanonimiseerde datapakketten.

Privacy-activisten vragen Proximus al lang om transparanter te zijn over welke gegevens zij precies verwerken en om een duidelijke opt-out-procedure te voorzien. Klanten konden tot nog toe niet weigeren dat de telecomoperator hun gsm-gegevens zou gebruiken voor analyses. Daar komt straks verandering in, nadat de aankondiging van een stadsmarketing-campagne in Kortrijk een privacyrelletje veroorzaakte.

Het stadbestuur van Kortrijk maakte vorige maand bekend dat ze 40.000 euro betaalt aan Proximus om te weten te komen hoeveel bezoekers naar het stadscentrum komen, wanneer ze dat doen en van waar ze afkomstig zijn. Dat leidde tot verontruste reacties van mensen die bezorgd zijn om hun privacy. Kortrijks schepen van Economie Arne Vandendriessche vertelde dat er een opt-out-mogelijkheid bestond, maar dat bleek toen niet het geval. De gegevensbeschermingsautoriteit liet weten verschillende klachten ontvangen te hebben en de zaak nader te gaan onderzoeken.

Deze week schreef Vandendriessche op Twitter dat Proximus, na aandringen, de opt-out-procedure alsnog zal implementeren.

"Dat klopt, we hebben inderdaad beslist om een opt-out-mogelijkheid te voorzien vanaf 2 december", zegt een woordvoerder van Proximus. Het bedrijf benadrukt dat dit geen wettelijke verplichting is. "De telecomwet laat ons toe om locatiegegevens uit ons netwerk geanonimiseerd te verwerken. Het is dus een interne beslissing om dit toch te voorzien."

Enkel via mail

Proximus-klanten die een e-mail sturen met hun mobiele telefoonnummer naar privacy@proximus.be zullen vanaf 2 december niet meer opgenomen worden in de datasets. "Technisch gezien zal deze filtering gebeuren op het laagste niveau van het netwerk, omdat alle gegevens vervolgens verzameld worden en geanalyseerd in onze systemen", is te lezen in een brief van Proximus aan Vandendriessche.

Dat klanten zich enkel kunnen uitschrijven door te mailen naar Proximus, is opmerkelijk. In de MyProximus-app voorziet de telecomoperator al een opt-out voor het datagebruik op basis van uw tv (naar welke programma's u kijkt), uw vast telefoonverkeer (naar wie u belt) en internetverkeer (wanneer u surft). Een extra opt-out-mogelijkheid voor data gegenereerd door uw mobiele telefoon (waar u bent) zal daar niet verschijnen.

"Een uitbreiding naar de MyProximus-omgeving is momenteel niet voorzien", zegt een Proximus-woordvoerder. "De privacy-instellingen die je in de app kan beheren, hebben allemaal betrekking op het gebruik van persoonlijke gegevens voor het personaliseren van de dienstverlening of de communicatie naar een specifieke gebruiker. Hier gaat het om geanonimiseerde data op basis van locatiegegevens uit ons netwerk" legt hij uit.