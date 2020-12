Proximus is begonnen met 5G-uitrol op basis van de voorlopige licenties die het mag gebruiken van het BIPT. Die moeten voor nog hogere snelheden zorgen.

Het gaat om een 5G-signaal in het spectrum van 3,6 tot 3,8 GHz. Dat zijn de frequenties waar operatoren voorlopige gebruikslicenties voor hebben gekregen. Dat maakt het mogelijk om in beperkte mate 5G aan te bieden nog voor er een formele veiling is.

Proximus begon in maart al met 5G op verschillende locaties doorheen het land. Het deed dat op basis van bestaande frequenties voor 3G, specifiek de 2100 MHz band die daarvoor werd herbruikt.

De algemene regel is dat spectrum met hogere frequenties voor hogere snelheden kan zorgen, met 5G op 3,6 tot 3,8 GHz is dat dus ook het geval. Proximus zegt aan onze redactie dat hiermee snelheden tot 800 Mbps mogelijk zijn. Al nuanceert het dat de exacte snelheden afhankelij kzijn van de omstandigheden en het gebruikte toestel.

Dat de uitrol momenteel in Vlaanderen komt, heeft te maken met de stralingsnormen. Proximus benadrukt dat het 5G uitrolt binnen die stralingsnormen. Maar dat dat in andere gewesten (Walllonië en vooral Brussel) niet mogelijk is.

Update 16 uur:

Het artikel is aangevuld met de maximumsnelheid die op de nieuwe frequenties kan gehaald worden.

